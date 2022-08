Giorgia Soleri, la confessione intima sul rapporto con Damiano David (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Soleri ha fatto una confessione intime sul suo rapporto con Damiano David, leader dei Maneskin, la band più famosa del momento. Giorgia Soleri è uno dei personaggi più apprezzati dagli utenti della rete in quanto sfrutta i suoi account social per lanciare numerosi messaggi positivi, lottando contro le discriminazioni di ogni genere. Per questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 agosto 2022)ha fatto unaintime sul suocon, leader dei Maneskin, la band più famosa del momento.è uno dei personaggi più apprezzati dagli utenti della rete in quanto sfrutta i suoi account social per lanciare numerosi messaggi positivi, lottando contro le discriminazioni di ogni genere. Per questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Giorgia Soleri risponde alle domande riguardo la gravidanza niente figli per ora - #Giorgia #Soleri #risponde… - RosannaMarani : All'Oasi felina di Pianoro è boom di richieste dopo l'adozione di un gatto da parte di Damiano dei Maneskin e Giorg… - CatelliRossella : Per poi abbandonarli quando vi siete stufati del 'giocattolo' ? Sono esseri senzienti, non dimenticatelo . All'Oasi… - zazoomblog : Giorgia Soleri ricorda l’intervento per l’endometriosi e mostra la sua endobelly - #Giorgia #Soleri #ricorda - messy_head_ : Giorgia soleri -