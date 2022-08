Gas russo, Medvedev e le 'condizioni' per l'Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas all'Europa nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas all'nei volumi previsti dai contratti, ma se l'Ue "torce il braccio" a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord ...

ItaliaViva : L'indipendenza dal #gas russo è una questione di sicurezza nazionale. Riguarda la tenuta dell'economia e la salvagu… - pietroraffa : Una autorevole fonte del governo ha riferito all'Adnkronos che 'se non si realizza almeno un rigassificatore in tem… - LaVeritaWeb : Il metano sfonda 300 euro/MWh. Da noi imprese e famiglie hanno già ridotto i consumi, ma senza il flusso russo sara… - chiaraped : RT @a_lambardi : @matteosalvinimi Sei tornato ora da Marte o stavi nel Parlamento con la maggioranza di Draghi quando decise lo stop al gas…