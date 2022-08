**Elezioni: Bonino, '5 mln di italiani fuorisede non potranno votare'** (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani ma anche tanti lavoratori, che non potranno votare. Non che i responsabili politici non conoscano il tema: è dal 2017 che poniamo il problema e tutte le volte ci viene risposto che non è il momento. Invito comunque tutti ad andare votare qualunque cosa votino; se poi votano me, sono più contenta”. Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di +Europa Emma Bonino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di, tanti giovani ma anche tanti lavoratori, che non. Non che i responsabili politici non conoscano il tema: è dal 2017 che poniamo il problema e tutte le volte ci viene risposto che non è il momento. Invito comunque tutti ad andarequalunque cosa votino; se poi votano me, sono più contenta”. Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 la leader di +Europa Emma

