(Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "La famiglia è il nucleo attorno al quale si costruisce, per cultura e tradizioni, la nostra Nazione. Per questo, dice bene Giorgia Meloni quando afferma che l'ordinamentodel Paese deve tenere conto della composizione e delle caratteristiche delleattraverso il cosiddetto 'quoziente familiare'. Noi di Fratelli d'Italia, quindi, attueremo una volta al Governo un cambio delche ha come obiettivo un sostegno concreto alleaumentando del 50% l'assegno unico universale, portandolo a un massimo di 260 euro per figlio. Perché il futuro della nostra Nazione è rappresentato dai figli dei nostri cittadini e Fratelli d'Italia lavorerà sempre per garantire agli italiani un futuro". Lo dichiara Galeazzo, deputato di ...

vocedelpatriota : Elezioni: Bignami (FdI), cambiare paradigma fiscale per sostenere famiglie - aldocardoni : Elezioni, Bignami: Estendere tutela a lavoratori autonomi - FratellidItalia : Elezioni, Bignami: Estendere tutela a lavoratori autonomi - pigi02 : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), estendere tutela a lavoratori autonomi - BallettiRoberto : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Bignami (FdI), estendere tutela a lavoratori autonomi -

La Voce del Patriota

A poco meno di un mese dallei partiti scendono in campo con eventi, iniziative, momenti di approfondimento sul ... Marco Lisei e Galeazzo, con alcune date già certe. In primis al ...... spingendo sui punti forti di Fdi alle prossime. " In due anni il Pd non è riuscito a ... "Rischiamo di avere uno Stato che tutela più i colpevoli delle vittime", gli fa eco Galeazzo, ... Elezioni: Bignami (FdI), estendere tutela a lavoratori autonomi Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La famiglia è il nucleo attorno al quale si costruisce, per cultura e tradizioni, la nostra Nazione. Per questo, dice bene Giorgia Meloni quando afferma che l’ordinamento ...A poco meno di un mese dalle elezioni i partiti scendono in campo con eventi, iniziative, momenti di approfondimento sul programma. Lo fanno in fretta e ...