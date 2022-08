Bonus bolletta per luce e gas 2022 anche retroattivo: ecco a chi spetta e come ottenere lo sconto - ISTRUZIONI (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal primo aprile e fino al 31 dicembre 2022 , milioni di famiglie potranno ora accedere al Bonus sconto in bolletta per luce e gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal primo aprile e fino al 31 dicembre, milioni di famiglie potranno ora accedere alin bolletta pere gas. E' partita la campagna informativa nazionale di contrasto ai...

