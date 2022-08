Stati Uniti | il condono dei prestiti | Biden cancella un debito studentesco di 10 000 dollari

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’istruzione costa. Soprattutto negli, dove per frequentare college e università, gran parte degli studenti sono costretti a chiedereche poi si troveranno come pesante bagaglio da portare per molti anni a seguire dopo la laurea. Su questa base la mossa del Presidente deglirisulta significativa: nel 2020 è stata istituita per la prima volta una moratoria temporanea suiagli studenti, che sarà ora prorogata un’ultima volta fino al 31 dicembre di quest’anno.ti i debiti studenteschi a chi ha i redditi più bassi Joecancellerà unscolastico fino a 10milaha chi ha un reddito annuale che non raggiunge i 125mila Joecancellerà ...