Sanremo 2023, Gigi D'Alessio e LDA confermati tra i big? Spunta l'indizio super scottante (Di giovedì 25 agosto 2022) Sebbene ci vogliano ancora diversi mesi per vedere Sanremo 2023 debuttare sul piccolo schermo di Rai 1, Amadeus è già nella fase calda dei preparativi. Continuano, infatti, i contatti con i prossimi protagonisti che saliranno sul prestigioso palco dell'Ariston e, a quanto pare, sarebbe arrivata la prima conferma anche nel cast dei big. Sono Gigi D'Alessio e LDA che in questi giorni sarebbero stati beccati in un incontro che pare confermare la presenza nel Festival. Maria De Filippi delusa dagli allievi di Amici 21? Stando ai rumors, ci sarebbe il mal contento della conduttrice alla base dei cambiamenti della nuova edizione Sanremo 2023: padre e figlio nel ...

