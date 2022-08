Oggi 25 agosto: San Giuseppe Calasanzio | Apre la scuola per i bambini poveri (Di giovedì 25 agosto 2022) Istituisce le scuole popolari per permettere a giovani e bambini di studiare ed entrare così nel mondo della conoscenza, ma anche nell’amore e nella sapienza del Vangelo. Sacerdote, fonda a Roma l’Ordine dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, i più noti Padri Scolopi. E’ patrono Universale di tutte le scuole L'articolo Oggi 25 agosto: San Giuseppe Calasanzio Apre la scuola per i bambini poveri proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 25 agosto 2022) Istituisce le scuole popolari per permettere a giovani edi studiare ed entrare così nel mondo della conoscenza, ma anche nell’amore e nella sapienza del Vangelo. Sacerdote, fonda a Roma l’Ordine dei Chierici regolaridella Madre di Dio delle Scuole Pie, i più noti Padri Scolopi. E’ patrono Universale di tutte le scuole L'articolo25: Sanlaper iproviene da La Luce di Maria.

