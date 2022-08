Come raggiungere Liverpool: le soluzioni più comode ed economiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Come raggiungere Liverpool – Ancora una volta il Napoli incontra il Liverpool ai gironi di Champions League. Si dice Liverpool e si pensa alla squadra di calcio ed, in particolare, ai Beatles. Non è solo questo. La città inglese è ricca di cose da fare e da vedere, sia per giovani che per gli adulti! Come raggiungere Liverpool IN AEREO Il modo più semplice per arrivare a Liverpool dall’Italia è prendere un aereo. Il prezzo del volo varia dai 60 ai 200 euro: prenotare con anticipo fa risparmiare, senza dubbio! L’aeroporto John Lennon si trova a circa 15 km dal centro: una volta atterrati si può raggiungere la città con mezzi pubblici o con un taxi. Il servizio bus collega l’aeroporto alla stazione di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022)– Ancora una volta il Napoli incontra ilai gironi di Champions League. Si dicee si pensa alla squadra di calcio ed, in particolare, ai Beatles. Non è solo questo. La città inglese è ricca di cose da fare e da vedere, sia per giovani che per gli adulti!IN AEREO Il modo più semplice per arrivare adall’Italia è prendere un aereo. Il prezzo del volo varia dai 60 ai 200 euro: prenotare con anticipo fa risparmiare, senza dubbio! L’aeroporto John Lennon si trova a circa 15 km dal centro: una volta atterrati si puòla città con mezzi pubblici o con un taxi. Il servizio bus collega l’aeroporto alla stazione di ...

