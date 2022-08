Toyota porta la sua visione Beyond Zero al Meeting di Rimini (Di martedì 23 agosto 2022) Rimini - Anche quest'anno Toyota si conferma Mobility Partner del Meeting di Rimini, giunto alla sua quarantatreesima edizione, che si concluderà giovedì 25 agosto. Per l'intera durata del Meeting, in ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022)- Anche quest'annosi conferma Mobility Partner deldi, giunto alla sua quarantatreesima edizione, che si concluderà giovedì 25 agosto. Per l'intera durata del, in ...

vivereitalia : Toyota porta la sua visione Beyond Zero al Meeting di Rimini - Italpress : Toyota porta la sua visione Beyond Zero al Meeting di Rimini - motorionline : #WRC | #ToyotaGazooRacing non vince all'#YpresRally, ma si porta a casa il secondo ed il terzo posto con Evans e La… - infoitsport : Friedkin porta anche lo sponsor Toyota sulle maglie d'allenamento della Roma - infoitsport : Friedkin porta anche lo sponsor Toyota sulle maglie d'allenamento della Roma -