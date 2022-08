(Di martedì 23 agosto 2022) Un'area di bassa pressione, centrata al momento sulla Serbia, si sta espandendo verso l’Adriatico, colpendo soprattutto le regioni meridionali. Sono previstisoprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Il, tuttavia, secondo gli esperti de il.it, non riuscirà arsi verso Est a causa di un blocco anticiclonico. A causa della temperatura del mare elevata, ipotrebbero assumere carattere di forte intensità anche lungo le coste. Questo sensibile guasto temporalesco al Sud sarà parzialmente bilanciato da un deciso miglioramento al Nord dove fino a venerdì ci sarà tempo soleggiato e gradevole. Per il weekend è attesa invece un’inversione di tendenza con piogge al Nord e tempo buono al Meridione.Le ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 23 agosto 2022 - repubblica : Previsioni meteo, al Sud le alte temperature del mare scatenano temporali - a42nno : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni: ciclone balcanico si sposta al Sud e porta forti temporali - myumaira : RT @SkyTG24: #Meteo, le previsioni: ciclone balcanico si sposta al Sud e porta forti temporali - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min 18 max 33 -

iLMeteo.it

Ledi mercoledì 24 agosto Cielo poco nuvoloso al Nord, con nuvole e qualche isolato rovescio sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi. Al Centro poco o parzialmente ...Il maltempo rovinerà le vacanze di molti, a causa di un ciclone proveniente dai Balcani. 'L'area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, si tratta della vecchia perturbazione che ha ... Meteo: Temperature sempre più pazze, dopo il Grande Caldo sta per cambiare tutto; le previsioni Meteo per Martedì 23 Agosto 2022, Paestum. Giornata caratterizzata da temporali e schiarite, temperature comprese tra 22 e 27°C ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...