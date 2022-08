“Signora, cosa fa?”. 81 anni, in viaggio da sola. Per la nonna scattano le manette in aeroporto (Di lunedì 22 agosto 2022) 81enne arrestata in aeroporto. Incredibile storia di una donna danese di 81 anni in viaggio dall’Africa al Canada e finita in manette nello scalo di Varsavia, in Polonia, dopo essere stata fermata dalla polizia durante dei controlli. Come riportano i quotidiani locali, i funzionari della dogana dell’aeroporto Frederic Chopin hanno deciso di controllare il bagaglio della donna dopo essere diventati sospettosi del suo itinerario e del suo comportamento fortemente a disagio. La donna è stata fermata e durante i controlli la polizia è rimasta sbalordita alla vista di quanto trovato all’interno della valigia. 81enne arrestata in aeroporto, era un corriere della droga Pacchetti con 5 chilogrammi (11 libbre) di eroina sono stati scoperti sotto un falso fondo della valigia. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) 81enne arrestata in. Incredibile storia di una donna danese di 81indall’Africa al Canada e finita innello scalo di Varsavia, in Polonia, dopo essere stata fermata dalla polizia durante dei controlli. Come riportano i quotidiani locali, i funzionari della dogana dell’Frederic Chopin hanno deciso di controllare il bagaglio della donna dopo essere diventati sospettosi del suo itinerario e del suo comportamento fortemente a disagio. La donna è stata fermata e durante i controlli la polizia è rimasta sbalordita alla vista di quanto trovato all’interno della valigia. 81enne arrestata in, era un corriere della droga Pacchetti con 5 chilogrammi (11 libbre) di eroina sono stati scoperti sotto un falso fondo della valigia. La ...

