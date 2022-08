Per colpa del caldo la Gran Bretagna potrebbe diventare il produttore ideale di vino rosso (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - I cambiamenti climatici rischiano di sconvolgere le produzioni della terra. Stravolgendo colture e tradizioni. Così a causa delle temperature il Regno Unito si potrebbe trovare a diventare il produttore ideale di vino rosso. Lo scrive l'Independent, secondo cui l'aumento delle temperature può portare a uve più dolci e una migliore qualità del vino. “Le temperature nelle regioni vinicole del Regno Unito potrebbero aumentare di 1,4 gradi entro il 2040, oltre a un aumento di un grado dagli anni '80, secondo le stime climatiche”, si legge sul quotidiano che riporta stime analisi di una ricerca ad hoc sulla resilienza climatica nel settore vinicolo in Gran Bretagna. Il professor Stephen Dorling, ha dichiarato: “La ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - I cambiamenti climatici rischiano di sconvolgere le produzioni della terra. Stravolgendo colture e tradizioni. Così a causa delle temperature il Regno Unito sitrovare aildi. Lo scrive l'Independent, secondo cui l'aumento delle temperature può portare a uve più dolci e una migliore qualità del. “Le temperature nelle regioni vinicole del Regno Unitoro aumentare di 1,4 gradi entro il 2040, oltre a un aumento di un grado dagli anni '80, secondo le stime climatiche”, si legge sul quotidiano che riporta stime analisi di una ricerca ad hoc sulla resilienza climatica nel settore vinicolo in. Il professor Stephen Dorling, ha dichiarato: “La ...

