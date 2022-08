Milano, tre appartamenti svaligiati in poche ore: portate via tutte le casseforti (Di lunedì 22 agosto 2022) Non riesce a scassinare la cassaforte e allora la smura e se la porta via. È successo a Milano nei giorni scorsi, in un appartamento in via Pagano mentre la proprietaria, una donna di 72 anni, era in ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) Non riesce a scassinare la cassaforte e allora la smura e se la porta via. È successo anei giorni scorsi, in un appartamento in via Pagano mentre la proprietaria, una donna di 72 anni, era in ...

LiveNationIT : L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro… - IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - SkyTG24 : #Milano, aggredito da tre persone: derubato di Rolex e cellulare - iltappoditurno : RT @LiveNationIT: L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro #MusicOfTheSpheresWorldTo… - ____chiaa : RT @LiveNationIT: L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro #MusicOfTheSpheresWorldTo… -