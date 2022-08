Serie A: Bologna - Verona 1 - 1 (Di domenica 21 agosto 2022) Bologna e Verona 1 - 1 (1 - 1) in una partita della 2/a giornata del campionato di Serie A. Queste le reti: nel pt 21 Arnautovic, 43' Henry. . 21 agosto 2022 Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022)1 - 1 (1 - 1) in una partita della 2/a giornata del campionato diA. Queste le reti: nel pt 21 Arnautovic, 43' Henry. . 21 agosto 2022

