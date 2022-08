Napoli - Monza 3 - 0: show di Kvaratskhelia, è doppietta alla prima al Maradona (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli fa il suo esordio stagionale allo stadio Maradona : dopo la vittoria per 5 - 2 contro l'Hellas Verona nella prima giornata di campionato, alle 18.30 gli azzurri di Spalletti ospitano la ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Ilfa il suo esordio stagionale allo stadio: dopo la vittoria per 5 - 2 contro l'Hellas Verona nellagiornata di campionato, alle 18.30 gli azzurri di Spalletti ospitano la ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - SkySport : NAPOLI-MONZA 4-0 Risultato finale ? ? #Kvaratskhelia (35’) ? #Osimhen (45+2') ? #Kvaratskhelia (62’) ? #Kim (90+2'… - gino_morelli : @Torrenapoli1 Ottimo Napoli... Voliamo bassi... Anche perché Verona e Monza in questo momento so davvero scarse - ZonNapoli : #NapoliMonza Ottimo debutto degli azzurri, #kvaratskhelia sugli scudi -> -