MotoGP GP Austria, trionfa ancora Bagnaia (Di domenica 21 agosto 2022) Il cielo nuvoloso di Zeltweg rischiara ulteriormente il Mondiale di Francesco Bagnaia, che vince il quinto GP stagionale, su una Ducati che piazza quattro moto nei primi cinque posti, e accorcia a -44 il suo gap dal vertice della classifica. Dove resta, saldissimo, Fabio Quartararo, straordinario secondo e accerchiato dalle fulminee Desmosedici, ma capace di capitalizzare al massimo un GP sulla carta molto difficile per la sua Yamaha. La partita iridata, con Bagnaia, alla terza vittoria di fila e ancora una volta impeccabile nei suoi trionfi, è apertissima: il francese perde sul piemontese, ma guadagna su Aleix Espargaro, 6° con l'Aprilia stringendo i denti e ora a -32 dal leader mondiale. Bel podio per Jack Miller, terzo sull'altra Ducati ufficiale, che nel giro finale costringe all'errore Jorge Martin.

