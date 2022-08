Marchetti SI | in campo nel Lazio 2 per difendere i diritti dei fragili

(Di domenica 21 agosto 2022) Elezioni: Paola(SI), innel2 perdei più– Paola(nella foto), ex Vicesindaco di Bassano Romano ed ex segretaria provinciale di Viterbo di Sinistra ecologia libertà, attualmente presidente regionale di Fenascop (la federazione che associa le comunità psichiatriche accreditate), sarà candidata al Senato della Repubblica nel collegio2 quota proporzionale, con la lista “rossoverdi” (Alleanza Verdi, Sinistra Italiana e Reti Civiche). “La crisi pandemica e ora quella economica dovuta all’impatto del conflitto fra Russia e Ucraina hanno soltanto accelerato quella che da troppi anni è una crisi irreversibile di una società che ha scelto di abbandonare le persone, non ...

