Europei di Canoa Velocità, l'Italia chiude con sei medaglie (Di domenica 21 agosto 2022) Monaco – Due medaglie per l'Italia nella Canoa Velocità nell'ultima giornata dei Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera. Nelle acque dell'Olympic Regatta Centre molto bene ha fatto Susanna Cicali, brava a conquistare l'argento nel K1 5000 metri. Al primo posto l'ungherese Emese Kohalmi, bronzo alla spagnola Eva Barrios. Terzi, invece, nel K2 1000 metri Samuele Burgo e Andrea Schera, che si portano a casa la medaglia di bronzo. La gara è stata vinta dalla Germania, seconda la Spagna. 6 in totale le medaglie della Canoa Velocità azzurra all'Europeo: un oro, 2 argenti e 3 bronzi. (coni.it) (foto@coni.it)

