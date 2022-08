Sabalenka-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2022 (Di sabato 20 agosto 2022) Aryna Sabalenka e Caroline Garcia si sfideranno nella seconda semifinale del torneo Wta 1000 di Cincinnati 2022. La bielorussa è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti, tutti e tre andati in scena nel 2018 e su superfici dure. Secondo i bookmakers sarà lei a partire leggermente avanti nei pronostici. Il livello espresso ai quarti di finale contro la cinese Shuai Zhang, tuttavia, non è stato assolutamente esaltante con troppi errori sia dal lato del dritto sia con la seconda palla di servizio. Dall’altro lato, inoltre, c’è una giocatrice che, molto probabilmente, sta disputando il miglior tennis della propria carriera da qualche settimana a questa parte. La transalpina, infatti, è reduce dai titoli ottenuti a Bad Homburg (erba) e Varsavia (terra) e dagli ottavi di finale raggiunti ai Championships. Nel mezzo anche ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Arynae Carolinesi sfideranno nella seconda semifinale del torneo Wta 1000 di. La bielorussa è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti, tutti e tre andati in scena nel 2018 e su superfici dure. Secondo i bookmakers sarà lei a partire leggermente avanti nei pronostici. Il livello espresso ai quarti di finale contro la cinese Shuai Zhang, tuttavia, non è stato assolutamente esaltante con troppi errori sia dal lato del dritto sia con la seconda palla di servizio. Dall’altro lato, inoltre, c’è una giocatrice che, molto probabilmente, sta disputando il miglior tennis della propria carriera da qualche settimana a questa parte. La transalpina, infatti, è reduce dai titoli ottenuti a Bad Homburg (erba) e Varsavia (terra) e dagli ottavi di finale raggiunti ai Championships. Nel mezzo anche ...

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Cincinnati. Pegula ko, Sabalenka-Garcia in semifinale - zazoomblog : Tennis: Torneo Cincinnati. Pegula ko Sabalenka - Garcia in semifinale - #Tennis: #Torneo #Cincinnati. #Pegula - oktennis : Le semifinali del WTA 1000 di #CincyTennis saranno: ???? Keys - Kvitova ???? ???? Garcia - Sabalenka Il report dei qua… - WeAreTennisITA : Kvitova ?? Keys Sabalenka ?? Garcia Chi andrà in finale al #CincyTennis ? ?? - WeAreTennisITA : Keys batte Rybakina, Kvitova ferma la corsa di Tomljanovic. Nella parte bassa del tabellone Garcia batte Pegula men… -