Parma | deciso il futuro di Buffon | la situazione sull'addio

Maignangioia : E lo offrono al Parma. Penso anche agli interisti: giocatore più scarso ad aver deciso un derby probabilmente, pen… - _talebanikov : @aletp4 @saIva___ Quando sembrava destinato al Parma avevo deciso 0 tv e 0 Gazzetta. Poi una mattina in quel di Le… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze… -

dissapore

...sostanzioso rispetto alla cifra inizialmente concordata per il suo riscatto definitivo dal(... Nella prima stagionale al 'San Nicola' hadi prendersi subito la scena, sotto gli occhi di un ...... studentessa di medicina che a ottobre inizierà il tirocinio in ospedale, hadi partecipare ... ucciso in Amazzonia per l'impegno a fianco dei contadini, sarà ricordato a Padova, mentre a... Ristoranti e bar di Parma dovranno tenere le porte chiuse per evitare sprechi di energia Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il Parma è contento del suo portiere e Pecchia lo aspetta. Nessun caso dunque: il portiere è ai box per un'influenza e potrebbe tornare a breve a disposizione.A quattro giorni dalla sconfitta nella finale del Torneo di Vignola contro il Parma Primavera, il Sassuolo Under 18 torna in campo per un’altra amichevole: questa mattina, al Centro Sportivo di Collec ...