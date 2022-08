Ischia, il sindaco Ferrandino: Bene i controlli della Polizia (Di sabato 20 agosto 2022) Sono ingenti i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Ischia nei primi 15 giorni di agosto per garantire la sicurezza e la vivibilità dell’isola in quello che tradizionalmente è il periodo più intenso in termini di presenze turistiche. Gli agenti coordinati dal vice questore Ciro Re hanno svolto un servizio articolato su tutto il territorio isolano e sulle zone della movida controllando complessivamente 3121 persone di cui 4 sono state tratte in arresto, 11 sono state deferite in stato di libertà e 2 all’autorità amministrativa. I controlli sono stati focalizzati anche sui veicoli, per garantire il rispetto delle norme del codice della strada; anche in questo caso i numeri sono elevati con 1460 veicoli controllati di cui 25 sottoposti a fermo amministrativo. Durante ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) Sono ingenti i numeri deieffettuati dalladi Stato dinei primi 15 giorni di agosto per garantire la sicurezza e la vivibilità dell’isola in quello che tradizionalmente è il periodo più intenso in termini di presenze turistiche. Gli agenti coordinati dal vice questore Ciro Re hanno svolto un servizio articolato su tutto il territorio isolano e sulle zonemovida controllando complessivamente 3121 persone di cui 4 sono state tratte in arresto, 11 sono state deferite in stato di libertà e 2 all’autorità amministrativa. Isono stati focalizzati anche sui veicoli, per garantire il rispetto delle norme del codicestrada; anche in questo caso i numeri sono elevati con 1460 veicoli controllati di cui 25 sottoposti a fermo amministrativo. Durante ...

mikesorrento1 : RT @NotizieFrance: Mega rissa a Ischia. Europa Verde: 'più daspo per i 'turisti della violenza'. Fenomeno pericoloso e troppo esteso' Bott… - PorroPaola : RT @NotizieFrance: Mega rissa a Ischia. Europa Verde: 'più daspo per i 'turisti della violenza'. Fenomeno pericoloso e troppo esteso' Bott… - Mariaro87802641 : RT @NotizieFrance: Mega rissa a Ischia. Europa Verde: 'più daspo per i 'turisti della violenza'. Fenomeno pericoloso e troppo esteso' Bott… - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #Cronaca Maxi rissa fuori una discoteca di Ischia: la zuffa sotto gli occhi del sindaco: - NapoliToday : #Cronaca Maxi rissa fuori una discoteca di Ischia: la zuffa sotto gli occhi del sindaco: -