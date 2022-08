Tuchel frena su Casadei | 'Il nuovo Lampard? Davvero c'è chi dice questo? Non gli fa un grande favore' VIDEO

Calcio News 24

Ziyech è un vero e proprio esubero della rosa di, ma l'alto ingaggioi piani del Milan che vorrebbe comunque prelevarlo in prestito. Non solo l'ex Ajax! Pare che Maldini e Massara ...Lotitoe ha portato alla Vecchia Signora una controproposta con la formula del prestito con ...ed i Blues hanno aperto alla cessione in prestito (con obbligo) anche perchè in quel ruoloha ... Chelsea, i dubbi su Koundè di Tuchel frenano la trattativa Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...