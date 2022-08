PRIMAVERA – Lecce-Napoli 2-0 (40? Salomaa, 45’+3? Berisha): finisce la partita, netta sconfitta per gli azzurrini (Di venerdì 19 agosto 2022) Lecce Napoli PRIMAVERA 90’+5? – finisce la partita: Napoli sconfitto per 2-0 a Lecce, comincia male il campionato degli azzurrini. 90’+3? – Grande azione di Carrozzo che di caparbietà salta Gioielli e da posizione defilata calcia in porta, deviazione decisiva di Nosegbe a salvare il Napoli dal terzo gol. 90? – Concessi 5 minuti di recupero. 87? – Cambio nel Lecce: esce Burnete ed entra Carrozzo. 79? – Doppio cambio per il Lecce: fuori Salomaa e Berisha, dentro Gueddar e Milli. 78? – Doppia chance per il Napoli! Prima ci prova Pesce in rovesciata su cross di Marchisano, bloccato dalla difesa salentina, poi tiro di De Pasquale dal ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022)90’+5? –lasconfitto per 2-0 a, comincia male il campionato degli. 90’+3? – Grande azione di Carrozzo che di caparbietà salta Gioielli e da posizione defilata calcia in porta, deviazione decisiva di Nosegbe a salvare ildal terzo gol. 90? – Concessi 5 minuti di recupero. 87? – Cambio nel: esce Burnete ed entra Carrozzo. 79? – Doppio cambio per il: fuori, dentro Gueddar e Milli. 78? – Doppia chance per il! Prima ci prova Pesce in rovesciata su cross di Marchisano, bloccato dalla difesa salentina, poi tiro di De Pasquale dal ...

