Per la lite tra Ruberti e De Angelis era stata chiamata la polizia (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale, Ruberti dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De Angelis. Lo stesso De Angelis ha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. "Mi sembrano entrambe scelte giuste e doverose" ha commentato Enrico Letta. Chi è Albino Ruberti Figlio dell'ex ministro dell'Istruzione, già rettore de La Sapienza, Antonio Ruberti, Albino da ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale,dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De. Lo stesso Deha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta èpresa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. "Mi sembrano entrambe scelte giuste e doverose" ha commentato Enrico Letta. Chi è AlbinoFiglio dell'ex ministro dell'Istruzione, già rettore de La Sapienza, Antonio, Albino da ...

