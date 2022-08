La Serie B contro Sorare | «Nessun accordo sugli NFT»

AliprandiJacopo : ???#Mourinho ha chiesto il bis: dopo la pizza sul treno della scorsa stagione, ha voluto replicare anche stavolta do… - OptaPaolo : 4 - Era dall’agosto 2010 contro il Lecce che il Milan non segnava almeno 4 gol nel match d’esordio stagionale in Se… - gippu1 : Consigli ha subito da Di Maria e Vlahovic i gol numero 56 e 57 della sua carriera contro la #Juventus: questo fa di… - gregalegi : RT @Sofiajeanne: No @EnricoLetta , di fronte a una serie di affermazioni sui social di odio contro Israele, che trasudano pregiudizio, le s… - sportli26181512 : Milan, Theo Hernandez contro l'Atalanta può raggiungere le cento presenze in A: Theo Hernandez è ad un passo dalle… -

Tuttosport

... numero 10 del seeding, è stato sconfitto dal canadese Felix Auger - Aliassime, testa di... Nei quarti, Auger - Aliassime affronterà il croato Borna Coric che, dopo l'expoitRafael Nadal, ...Ha vinto bene sial'Empoli che in Coppa Italia". Alternative Il tecnico batte il tasto sul ... Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ... Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Sampdoria-Juve ad Abisso Theo Hernandez è ad un passo dalle cento presenze in Serie A. Il terzino sinistro francese, che ha già giocato 123 partite in assoluto con la maglia del Milan, potrà ...Sono 24 i convocati di Mister Bucchi per la partita con la Spal, in programma domani alle 20:45 al Del Duca e valida per la 2^ giornata del Campionato di Serie B 2022/23. Rientrano Salvi ...