Di Maio a 'Controcorrente': "Meloni vuole rinegoziare Pnrr, brutta figura con l'Ue" - Berlusconi: "Elettori si riconoscano in un centro ... (Di venerdì 19 agosto 2022) La Lega ha chiuso le liste per i collegi uninominali, Salvini non si presenterà. Letta punta al voto dei giovani ma la Meloni lo attacca: 'Discrediti l'Italia' Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 agosto 2022) La Lega ha chiuso le liste per i collegi uninominali, Salvini non si presenterà. Letta punta al voto dei giovani ma lalo attacca: 'Discrediti l'Italia'

LNN999 : RT @ValentinaCheye1: NOI SIAMO IN GUERRA HA APPENA DETTO OF MAIO, 5 MINITI FÀ HA DETTO CHE SIAMO 1 PAESE SOVRANO... BIBBITARO L 'ITALIA RIP… - Martino31805246 : RT @telemaco57: #controcorrente On.Di Maio che significa la Russia minaccia di chiudere i rubinetti del gas...forse si aspettava che a san… - VendutoCorrotto : RT @ValentinaCheye1: NOI SIAMO IN GUERRA HA APPENA DETTO OF MAIO, 5 MINITI FÀ HA DETTO CHE SIAMO 1 PAESE SOVRANO... BIBBITARO L 'ITALIA RIP… - ValentinaCheye1 : @telemaco57 Ma che cazzo vuole stò salame sempre a gufare l Italia?! #NORIMBERGA2 Immaginate chi lo paga... Bidé Vi… - FantuzziF : RT @ValentinaCheye1: NOI SIAMO IN GUERRA HA APPENA DETTO OF MAIO, 5 MINITI FÀ HA DETTO CHE SIAMO 1 PAESE SOVRANO... BIBBITARO L 'ITALIA RIP… -