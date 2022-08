Damiano David indispettito per la dicitura “Damiano dei Maneskin” (Di venerdì 19 agosto 2022) Damiano David si è un po’ indispettito per un articolo pubblicato da RaiNews che nel titolo lo ha appellato come “Damiano dei Maneskin”. Un po’ come quando la sua fidanzata Giorgia Soleri si era inviperita contro stampa, tv e media perché avevano osato chiamarla “Giorgia, la fidanzata di Damiano” e non con il suo nome e cognome. Insomma, capisco la necessità e la voglia di rivendicare se stessi pretendendo di essere riconosciuti con il proprio nome e cognome, è giustissimo. Ma bisogna anche avere l’onestà intellettuale di capire che se Damiano è famoso è grazie ai Maneskin e se Giorgia Soleri è una poetessa influencer è grazie a Damiano. Quindi ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 agosto 2022)si è un po’per un articolo pubblicato da RaiNews che nel titolo lo ha appellato come “dei”. Un po’ come quando la sua fidanzata Giorgia Soleri si era inviperita contro stampa, tv e media perché avevano osato chiamarla “Giorgia, la fidanzata di” e non con il suo nome e cognome. Insomma, capisco la necessità e la voglia di rivendicare se stessi pretendendo di essere riconosciuti con il proprio nome e cognome, è giustissimo. Ma bisogna anche avere l’onestà intellettuale di capire che seè famoso è grazie aie se Giorgia Soleri è una poetessa influencer è grazie a. Quindi ...

gleescovers : ma poi davvero lrt perché il nome della fidanzata non lo cita? lei va bene se è la fidanzata di damiano david? ?? - federic25571253 : Damiano David* attenzione che sennò si offende - BITCHYFit : Damiano David indispettito per la dicitura “Damiano dei Maneskin” - popmusic_lovers : RT @rtl1025: ??La coppia formata dal cantante #Damiano David e da Giorgia #Soleri ha reso noto di aver adottato un gatto. La passione della… - KenmaK__ : Ridere perché se avessero detto Damiano David non avrei capito di chi stavano parlando -