Il test di Facebook sul feed con il testo dopo la foto, il video o il link (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima il contenuto principale (spesso rappresentato da una foto, da un video, da un link a un articolo), poi le parole della persona che, su Facebook, la sta proponendo. Sembra proprio questa la direzione che la piattaforma di Mark Zuckerberg intende intraprendere: alcuni utenti italiani hanno segnalato a Giornalettismo questo interessante cambiamento, che porterebbe Facebook ad assomigliare molto di più a Instagram. O – se vogliamo – a TikTok. Anche su queste piattaforme, infatti, il contenuto viene prima della caption. Si tratta dell'ennesimo passaggio che Facebook intende fare per assumere le forme più appetibili dei social network che, ultimamente, stanno ottenendo maggiori consensi soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

