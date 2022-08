Fiume d’acqua e grandine tra le case in provincia di Parma. Allarme sull’Appennino emiliano – Le immagini (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Centro Nord del Paese si accanisce con ondate particolarmente estreme sull’Appennino emiliano, che risulta essere la zona più colpita dai temporali delle ultime ore. Le province di Piacenza e Parma hanno registrato ingenti danni ed è diventato virale il video di un residente di Bardi, nel Parmense, che mostra la cittadina invasa da un Fiume di acqua e grandine questa mattina. Anche la zona di Piacenza è stata investita da temporali, con una caduta di massi nella zona della diga di Mignano. Ma è tutto il Centro Nord ad essere interessato da eventi estremi, con incidenti anche gravi tra Toscana e Liguria, mentre nel Sud (come a Pantelleria) divampano ancora gli incendi. Video in evidenza: Pagina Facebook Valcenostoria.it Foto in evidenza: Ansa ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul Centro Nord del Paese si accanisce con ondate particolarmente estreme, che risulta essere la zona più colpita dai temporali delle ultime ore. Le province di Piacenza ehanno registrato ingenti danni ed è diventato virale il video di un residente di Bardi, nel Parmense, che mostra la cittadina invasa da undi acqua equesta mattina. Anche la zona di Piacenza è stata investita da temporali, con una caduta di massi nella zona della diga di Mignano. Ma è tutto il Centro Nord ad essere interessato da eventi estremi, con incidenti anche gravi tra Toscana e Liguria, mentre nel Sud (come a Pantelleria) divampano ancora gli incendi. Video in evidenza: Pagina Facebook Valcenostoria.it Foto in evidenza: Ansa ...

