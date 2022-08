Crisi climatica, a Piombino la furia della tempesta investe la ruota panoramica: le cabine volano via – Video (Di giovedì 18 agosto 2022) I violenti nubifragi che hanno interessato buona parte della Toscana hanno colpito anche Piombino, in provincia di Livorno. Nel Video, girato da un residente, si vede la ruota panoramica installata in piazza Bovio che viene travolta dalla furia della tempesta: le cabine si staccano dalla struttura e volano via. Video Facebook/Danilo Patti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) I violenti nubifragi che hanno interessato buona parteToscana hanno colpito anche, in provincia di Livorno. Nel, girato da un residente, si vede lainstallata in piazza Bovio che viene travolta dalla: lesi staccano dalla struttura evia.Facebook/Danilo Patti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

