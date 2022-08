Vuelta a Espana 2022 | Richard Carapaz | “Vogliamo vincere | abbiamo una squadra giovane ma ambiziosa”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mancano solo due giorni all’inizio della. Il terzo ed ultimo grande giro stagionale partirà dai Paesi Bassi, dove rimarrà per tre frazioni, prima di entrare interra iberica. Tanti i motivi di interesse della “corsa rossa”, tra cui sicuramente la rincorsa al successo per, solo sfiorato nel 2020. L’ecuadoriano ha parlato al media francese Cyclisme d’Actu delle sue sensazioni: “Siamo molto motivati ??all’idea di iniziare questa nuova, è sempre motivante essere qui. Ho ancora dei bei ricordi. Sono rimasto a lungo in Ecuador dopo il Giro, lì ho fatto un’ottima preparazione, che ho concluso correndo il Giro di Polonia”. Non si nascondealla vigilia della corsa, come non aveva fatto neanche al Giro, poi chiuso al secondo ...

Smaltita la delusione per esser stato costretto a salutare anzitempo il Tour de France, Chris Froome è pronto a ributtarsi nella mischia alla, corsa da lui vinta due volte in passato in cui proverà quest'anno a dare una mano a Michael Woods in ottica classifica generale. Adempiute le mansioni di gregariato però, il britannico ...España, De Marchi e Vendrame a caccia di tappe Se Nibali e Pozzovivo rappresentano la vecchia guardia del ciclismo italiano, questaEspaña rappresenterà anche un passaggio importante ...L'Unione Ciclistica Internazionale ha squalificato dalla classifica generale del Tour de France Nairo Quintana. In conformità con le regole mediche UCI, pertanto, il corridore è stato squalificato dal ...Per capire un provvedimento altrimenti incomprensibile, bisogna sapere che la sostanza trovata in un campione di sangue (disseccato) prelevato lo scorso luglio è il tramadolo, un oppioide sintetico us ...