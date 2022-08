Alfa Romeo Tonale e-Q4 - L' ibrida plug-in su strada senza veli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) L'è nuovamente protagonista delle nostre foto spia. La Suv è già stata presentata nelle concessionarie, ma all'appello manca l'attesa e-Q4 con powertrain-in hybrid, già avvistata poche settimane fa. Oggi torniamo a parlare di questa versione mostrandovi le immagini esclusive di un prototipo in fase avanzata di sviluppo sorpreso su. Non ci sono più i terminali di scarico a vista. L'apparenza inganna, perché la vettura delle foto sembra unacome tutte le altre. Lo sportello di rifornimento sulla fiancata sinistra è il segno distintivo della-in, ma rispetto alle foto spia precedenti qui non troviamo i terminali di scarico a vista. Si tratta di un caso particolare che potrebbe indicare ...

L'Tonale è nuovamente protagonista delle nostre foto spia. La Suv è già stata presentata nelle concessionarie, ma all'appello manca l'attesa e - Q4 con powertrain plug - in hybrid, già ...Si chiama Dodge Hornet , e non è un modello inedito, come vi avevamo anticipato . Al di là del rapporto di parentela stretto tra Dodge eper il gruppo 'genitore' Stellantis, a suggerire che Tonale e Hornet sono gemelli separati alla nascita è l'estetica : i designer sono intervenuti principalmente sul frontale, dove sono ...Niente scarichi a vista e un look simile a quello delle diesel e ibride full: ecco come sarà la versione alla spina da 275 CV ...Si chiama Dodge Hornet, e non è un modello inedito, come vi avevamo anticipato. Al di là del rapporto di parentela stretto tra Dodge e Alfa Romeo per il gruppo "genitore" Stellantis, a suggerire che T ...