(Di martedì 16 agosto 2022) La differenza tra lae i barbari, ha scritto Bari Weiss nella newsletter con cui ha commentato l’attentato a Salman, è che larisponde con le. Era una cosa che chi si ritiene civile sapeva, fino a non molto tempo fa: provate a immaginarla qualche anno fa come la descrizione di altro da un fanatismo religioso, l’istanza «voglio ammazzare Tizio perché Tizio scrive romanzi». La differenza, dico io, non è mica più tra islamici e non islamici. Quando un non musulmano sale su un palco – anche lui con un coltello, fortunatamente inutilizzato – e prende a testate un comico musulmano perché quello ha osato fare delle battute, chi è barbaro e chi è civile? L’episodio l’avevamo già raccontato qui, il comico si chiama ...

... in undi immagini e narrazioni dove i protagonisti vengono continuamente spinti a essere il contrario di quello che avevano scelto di voler essere. Proprio da questo percorsodecide ...Ad oltre trent'anni dalla fatwa contro Salmaned a seguito di una catena non irrilevante di attentati, qualsiasi analisi sulfondamentalista di matrice religiosa, risulta bloccata dal ... Rushdie, il delirio in cui siamo precipitati e la civiltà di rispondere alle parole con le parole Ha deciso di non essere un recluso Per anni si è nutrito di incontri, cene, amori, felicità. Ha già vinto, con la sua vita libera, libertina e intensa ...Ieri lo scrittore Salman Rushdie, oggetto di una fatwa di Khomeini, è stato accoltellato durante una conferenza nei pressi di New York. Preso l'attentatore ...