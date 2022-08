Non solo Ndombele, il Napoli si avvicina ad altri due calciatori: la situazione (Di martedì 16 agosto 2022) Il Napoli vince a Verona nonostante i tantissimi punti interrogativi relativi agli acquisti portati da Giuntoli, in un mercato che ha visto perdere giocatori del calibro di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Gli uomini di Spalletti, al netto delle uscite, ha saputo dare ai partenopei un chiaro riferimento di gioco ed idee precise. Tuttavia, il tecnico toscano, ha manifestamente detto che qualche innesto serve. Raspadori Calciomercato NapoliNicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Domani il giorno dell’incontro tra Napoli e Sassuolo, le distanze si sono assottigliate. Il giocatore ha già la testa a Napoli. Domani può essere un giorno chiave. Operazione molto più onerosa quella ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Ilvince a Verona nonostante i tantissimi punti interrogativi relativi agli acquisti portati da Giuntoli, in un mercato che ha visto perdere giocatori del calibro di Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Gli uomini di Spalletti, al netto delle uscite, ha saputo dare ai partenopei un chiaro riferimento di gioco ed idee precise. Tuttavia, il tecnico toscano, ha manifestamente detto che qualche innesto serve. Raspadori CalciomercatoNicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione ‘Radio Goal’: “Domani il giorno dell’incontro trae Sassuolo, le distanze si sono assottigliate. Il giocatore ha già la testa a. Domani può essere un giorno chiave. Operazione molto più onerosa quella ...

