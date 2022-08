Candidature Pd, le scelte di Letta per la Campania: TUTTI I NOMI (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivato nella notte il via libera della Direzione Nazionale del Partito Democratico alla proposta di Candidature per listini e uniNOMInali presentata dal segretario Letta. Non sono mancate sorprese, esclusioni eccellenti e polemiche. Ecco TUTTI i candidati: PROPORZIONALE CAMERA Campania 1 NAPOLI 1 1 Roberto Speranza 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Roberta Gaeta NAPOLI 2 1 Marco Sarracino 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Antonella Ciaramella PROPORZIONALE CAMERA Campania 2 BENEVENTO-CASERTA 1 Stefano Graziano 2 Angela Ianaro 3 Erasmo Mortaruolo 4 Antonella Pepe AVELLINO-SALERNO 1 Piero De Luca 2 Rosetta D‘Amelio 3 Nunzio Senatore 4 Caterina Lengua UNINONIMALI (nei collegi non presenti l’indicazione del candidato non spetta al Pd) Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivato nella notte il via libera della Direzione Nazionale del Partito Democratico alla proposta diper listini e uninali presentata dal segretario. Non sono mancate sorprese, esclusioni eccellenti e polemiche. Eccoi candidati: PROPORZIONALE CAMERA1 NAPOLI 1 1 Roberto Speranza 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Roberta Gaeta NAPOLI 2 1 Marco Sarracino 2 Loredana Raia 3 Raffaele Topo 4 Antonella Ciaramella PROPORZIONALE CAMERA2 BENEVENTO-CASERTA 1 Stefano Graziano 2 Angela Ianaro 3 Erasmo Mortaruolo 4 Antonella Pepe AVELLINO-SALERNO 1 Piero De Luca 2 Rosetta D‘Amelio 3 Nunzio Senatore 4 Caterina Lengua UNINONIMALI (nei collegi non presenti l’indicazione del candidato non spetta al Pd) Napoli ...

