Tennis | scelti i cinque azzurri per la Coppa David I NOMI

(Di lunedì 15 agosto 2022) Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Questi sono iti convocati dal capitano della squadra italiana diDavis, Filippo Volandri, in vista...

Ubitennis

In servizio nella Ligue francese dal 2014 Frappart sarà tra i 36 arbitridal Comitato ... Nel, dove però a differenza del calcio non c'è la componente atletica, accade da anni e nel 2021 ...Lunedì 22 agosto e' previsto un Torneo di Paddle e dial prestigioso CircoloItalia ...versato nel totale della raccolta che sarà poi distribuito a quei beneficiari con i criteri: ... Coppa Davis, convocazioni: i cinque azzurri scelti da Volandri Il capitano Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli.A 41 anni, la star del tennis Serena Williams è dovuta scendere a patti con la difficoltà di conciliare la carriera sportiva con la famiglia e ha deciso per questo di lasciare lo ...