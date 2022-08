Liga LIVE Cadice-Real Sociedad 0-1, poi il Valencia di Gattuso. In serata il Real Madrid (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica di Liga si apre con la sfida tra Cadice e Real Sociedad, alle 17:30 al Nuevo Mirandilla. Alle 19:30 esordio in campionato anche... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) La domenica disi apre con la sfida tra, alle 17:30 al Nuevo Mirandilla. Alle 19:30 esordio in campionato anche...

bolanyakuy : Streaming Gratis Liga Italia 14-15 Agustus 2022 23:30 Fiorentina vs Cremonese 23:30 Lazio vs Bologna 01:45 Salerni… - zazoomblog : Liga LIVE dalle 17.30: si parte con Cadice-Real Sociedad poi il Valencia di Gattuso. In serata il Real Madrid -… - sportli26181512 : Liga LIVE dalle 17.30: si parte con Cadice-Real Sociedad, poi il Valencia di Gattuso. In serata il Real Madrid: La… - ZonaBianconeri : RT @Beritabaruco: Live Streaming Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2022/2023 - Beritabaruco : Live Streaming Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2022/2023 -