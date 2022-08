“Modello Genova? Per il ponte sì, ma ora solo promesse”. Nel quartiere sotto il Morandi che a 4 anni dal crollo aspetta ancora la riqualificazione (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo molte promesse e altrettante inaugurazioni, a due anni dall’inaugurazione del nuovo viadotto autostradale di Genova, la tanto attesa riqualificazione per il quartiere sottostante non è ancora partita. Certo, proseguono i cantieri per il nodo ferroviario che prevedono il passaggio dei treni sotto e tra le case e restano i disagi dati dalla posizione periferica e retroportuale che hanno contraddistinto il quartiere un tempo a vocazione operaia e industriale, ma stentano a concretizzarsi i rendering architettonici del cosiddetto “Parco del Polcevera” disegnato da Stefano Boeri. A oggi non è chiaro quanta parte dei finanziamenti necessari per far partire il progetto sia effettivamente nelle disponibilità dell’amministrazione. Si sa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo moltee altrettante inaugurazioni, a duedall’inaugurazione del nuovo viadotto autostradale di, la tanto attesaper ilstante non èpartita. Certo, proseguono i cantieri per il nodo ferroviario che prevedono il passaggio dei trenie tra le case e restano i disagi dati dalla posizione periferica e retroportuale che hanno contraddistinto ilun tempo a vocazione operaia e industriale, ma stentano a concretizzarsi i rendering architettonici del cosiddetto “Parco del Polcevera” disegnato da Stefano Boeri. A oggi non è chiaro quanta parte dei finanziamenti necessari per far partire il progetto sia effettivamente nelle disponibilità dell’amministrazione. Si sa ...

slankenfittv : Bakeka incontri modello com, bakeka incontri donne genova molassana – invocazione colloquio famiglie - ParliamoDiNews : Modello Genova, soldi e politica: il nuovo potere fondato sulla tragedia del ponte #Newsletter #Cibo #Scenari… - andreaagostinia : RT @BabboleoNews: Il Commissario ha firmato l'accordo per la perizia di variante migliorativa sullo #Scolmatore del Bisagno di #Genova: si… - rominapetrini2 : RT @mimmaumeton: Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa. #Roma #M… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il Commissario ha firmato l'accordo per la perizia di variante migliorativa sullo #Scolmatore del Bisagno di #Genova: si… -