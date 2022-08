Meteo Weekend di Ferragosto | tra sole e instabilità con temporali su parte d’Italia

(Di sabato 13 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Correnti orientali continuano ad affluire verso la Penisola Balcanica e hanno dato origine ad un vortice temporalesco nel cuore dell’estate, in spostamento verso l’Adriatico tra oggi e sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche temporaleschi, violenti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Un primo fronte è in azione già dalle prime ore di oggi al Sud e determina piogge eintensi tra Sicilia e Calabria, con accumuli pluviometrici di oltre 60mm in una sola ora sul Messinese, dove si registrano allagamenti. Un secondo impulso ha raggiunto dai Balcani il Triveneto e si propagherà velocemente alla Val Padana centro-occidentale e dalle prime ore di sabato al Centro Italia, ...

