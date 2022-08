Lirico Cagliari | “Troppe assenze | assunzioni poco trasparenti | calo di pubblico” | sindacati e lavoratori contro il sovrintendente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) C’è fermento al Teatrodi, non per l’intensa attività artistica svolta ma per i malumori che serpeggiano tra i dipendenti e iper il crollo degli abbonamenti e una gestione giudicatatrasparente, clientelare e inefficiente delNicola Colabianchi, nominato circa due anni e mezzo fa dal consiglio d’indirizzo presieduto dal sindaco diPaolo Truzzu, esponente di Fratelli d’Italia. L’investitura di Colabianchi è stata già criticata a suo tempo perché nella selezione per la guida della spuntòcurricula più corposi di altri candidati. Dalla sua Colabianchi aveva alle spalle un’esperienza più di profilo amministrativo-gestionale come consigliere del Teatro dell’Opera di Roma e poi come ...