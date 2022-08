Convocati Bologna, le scelte di Mihajlovic per la Lazio (Di sabato 13 agosto 2022) Convocati Bologna, diramata la lista dei giocatori a disposizione di Mihajlovic per il match di domani con la Lazio Domani il Bologna esordirà in campionato contro la Lazio. Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei giocatori a sua disposizione. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), diramata la lista dei giocatori a disposizione diper il match di domani con laDomani ilesordirà in campionato contro la. Sinisaha diramato la lista dei giocatori a sua disposizione. Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

