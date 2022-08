Napoli, CdS: “Un Cholito per Raspadori, che coppia da gol” (Di venerdì 12 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS. Il Napoli ha davvero quasi messo in cassa-forte i due colpi che servono a Spalletti per avere una rosa di livello. “Napoli e Verona hanno ricominciato a chiacchierare ieri, si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula (prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni) e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal Monza per Petagna, partito in serata, verranno ricollocati con un clic sul conto del Verona, al quale andranno – eventualmente”. “Gli altri 12 milioni di euro che tra un anno arriveranno dalla Brianza. Si chiama equilibrismo finanziario. E in questo caso pure anagrafico, perché esce un 27enne e un altro ne arriva. Il resto non è narrazione retorica. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS. Ilha davvero quasi messo in cassa-forte i due colpi che servono a Spalletti per avere una rosa di livello. “e Verona hanno ricominciato a chiacchierare ieri, si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula (prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni) e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal Monza per Petagna, partito in serata, verranno ricollocati con un clic sul conto del Verona, al quale andranno – eventualmente”. “Gli altri 12 milioni di euro che tra un anno arriveranno dalla Brianza. Si chiama equilibrismo finanziario. E in questo caso pure anagrafico, perché esce un 27enne e un altro ne arriva. Il resto non è narrazione retorica. ...

