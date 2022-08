(Di giovedì 11 agosto 2022) "Ile ladi scegliere sempre, giorno per giorno, con grande discrezione ma tanta determinazione, senza timori, in tempi difficili come gli anni '70 e '80, questo ha caratterizzato ...

Gianni_Livore : @JuriJurido È morto per un tumore al cervello lasciando moglie e due figli. Vergognatevi, fate schifo. - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Morto Gianni Reinetti: i cugini, il coraggio della libertà La sua fu la prima unione civile a T… - 3c4fa77ad753461 : RT @Iperbole_: Franco e Gianni, dopo 50 anni passati insieme, nel 2016 si unirono civilmente a Torino. La prima nel capoluogo piemontese.… - antobon2 : RT @Iperbole_: Franco e Gianni, dopo 50 anni passati insieme, nel 2016 si unirono civilmente a Torino. La prima nel capoluogo piemontese.… - papa_cannolo : RT @Iperbole_: Franco e Gianni, dopo 50 anni passati insieme, nel 2016 si unirono civilmente a Torino. La prima nel capoluogo piemontese.… -

Marco e il fratello Fabrizio, sono insieme alla madre, Silvana Reinetti, nella sala che ha accolto il rosario perdue giorni fa all'età di 84 anni. Silvana è la cugina che gli è stata ...In molti Paesi questi predatori sono cacciabili, in Italia prima o poi ci scapperà il. ... è intervenuto sul campo il responsabile dell'Area Torino Nord di Cia Agricoltori delle Alpi,..."Il coraggio e la libertà di scegliere sempre, giorno per giorno, con grande discrezione ma tanta determinazione, senza timori, in tempi difficili come gli anni '70 e '80, questo ha caratterizzato Gia ...Ancona piange Fabrizio "Mimmo" Contigiani, imprenditore appassionato e visionario conosciutissimo in città, antesignano della movida di piazza del Papa. Aveva 46 anni. Contigiani è deceduto ieri all'o ...