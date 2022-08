Notte di San Lorenzo, è la sera delle stelle cadenti: il picco dall’11 al 13, ma la Luna piena insidia lo spettacolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si avvicina il classico appuntamento con le stelle cadenti di San Lorenzo, le meteore Perseidi, il cui picco è previsto tra l’11 e il 13 agosto ma rovinare lo spettacolo quest’anno c’è la Luna piena. Quest’anno infatti, complice una particolare configurazione astrale, già dal 2 agosto è stato possibile osservare qualche meteora nel cielo. Anzi, di più: gli astronomi fanno sapere che il periodo migliore per vedere le stelle cadenti è stato proprio tra il 2 e il 7 agosto, quando la Luna ancora non era piena. Per questo – se ve le siete perse nei giorni scorsi – gli esperti consigliano di aspettare la parte finale della Notte, proprio poco prima dell’alba, per poterle vedere meglio senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si avvicina il classico appuntamento con ledi San, le meteore Perseidi, il cuiè previsto tra l’11 e il 13 agosto ma rovinare loquest’anno c’è la. Quest’anno infatti, complice una particolare configurazione astrale, già dal 2 agosto è stato possibile osservare qualche meteora nel cielo. Anzi, di più: gli astronomi fanno sapere che il periodo migliore per vedere leè stato proprio tra il 2 e il 7 agosto, quando laancora non era. Per questo – se ve le siete perse nei giorni scorsi – gli esperti consigliano di aspettare la parte finale della, proprio poco prima dell’alba, per poterle vedere meglio senza ...

