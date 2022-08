Vaticano, Parolin: «Non si può chiedere all’aggredito di rinunciare alle armi» (Di martedì 9 agosto 2022) Dire che il Papa è filorusso è una «semplificazione», sottolinea il Segretario di Stato Vaticano: «La sua condanna della guerra è inequivocabile». Ma il catechismo della Chiesa cattolica «prevede la legittima difesa» Leggi su corriere (Di martedì 9 agosto 2022) Dire che il Papa è filorusso è una «semplificazione», sottolinea il Segretario di Stato: «La sua condanna della guerra è inequivocabile». Ma il catechismo della Chiesa cattolica «prevede la legittima difesa»

vaticannews_it : #Parolin: 'La diplomazia della #SantaSede non è legata a uno Stato ma a una realtà di diritto internazionale che no… - vaticannews_it : #Parolin:'La #Chiesa segue l’esempio del suo Signore: crede nella #pace, lavora per la pace, lotta per la pace, tes… - Luxgraph : Vaticano, Parolin: «Non si può chiedere all’aggredito di rinunciare alle armi» #corriere #news #2022 #italy #world… - globalistIT : - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Parolin (Vaticano), non si può chiedere ad aggredito di rinunciare alle armi. ?? #Medvedev parag… -