L’Inter ostacola il Milan | scatta il derby di mercato

ChrisElMuss : @FiglioliMassimo E perché aiutare in un colpo solo sia PSG che ti ostacola su Renato che l'Inter che se non cede lo… -

Sport Fanpage

...lo scaricare senza mezzi termini un giocatore che '' i ... Coppa Italia e Supercoppa, in quest'ultima è stato'uomo simbolo ...del Pina non può essere quello di fare gli interessi dell'......è inutile ingaggiare un top manager come Conte se poi si... Conte non bluffa: all'non era soddisfatto di quanto stava ...'ha fatto anche anche al Tottenham. Voleva alcuni giocatori, ... Le notizie di calciomercato del 5 agosto 2022