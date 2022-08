Arriva al cinema “Il Pataffio” con Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – In un remoto medioevo immaginato, un gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua sposa, Arriva in un feudo lontano abitato da villani per niente disposti a farsi governare. In concorso al Locarno Film Festival, “Il Pataffio”, scritto e diretto da Francesco Lagi e tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, arrivera’ in tutte le sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 agosto. Con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato e Daria Deflorian, con la partecipazione di Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea. 01Distribution. Un film assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – In un remoto medioevo immaginato, un gruppo di soldati e cortigiani capitanati dal Marconte Berlocchio e dalla sua sposa,in un feudo lontano abitato da villani per niente disposti a farsi governare. In concorso al Locarno Film Festival, “Il”, scritto e diretto da Francesco Lagi e tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba, arrivera’ in tutte le saletografiche italiane dal prossimo 18 agosto. Con Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato e Daria Deflorian, con la partecipazione di. 01Distribution. Un film assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.

