MotoGP, quando la prossima gara. GP Austria 2022: programma, orari, tv, calendario 19-21 agosto (Di domenica 7 agosto 2022) Archiviate le competizioni di Silverstone, il Motomondiale si appresta a seguire un ritmo canonico. Infatti, sino a metà settembre, si correrà regolarmente con cadenza bisettimanale. Dunque settimana prossima non si gareggia, ma si tornerà in azione nel weekend che va dal 19 al 21 agosto. Il palcoscenico del prossimo appuntamento sarà l’autodromo di Spielberg, dove si disputerà il Gran Premio d’Austria. Una delle novità principali di questo 2022 è rappresentata dal nuovo lay-out. La Remus Kurve, ovvero il tornantino in salita posto alla fine del secondo rettilineo, ha sollevato grandissime preoccupazioni relative alla sicurezza nel 2020, anno in cui non si verificò una tragedia solo per grazia ricevuta. Franco Morbidelli e Johann Zarco si toccarono a oltre 200 km/h nella leggera piega verso sinistra che porta proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Archiviate le competizioni di Silverstone, il Motomondiale si appresta a seguire un ritmo canonico. Infatti, sino a metà settembre, si correrà regolarmente con cadenza bisettimanale. Dunque settimananon si gareggia, ma si tornerà in azione nel weekend che va dal 19 al 21. Il palcoscenico del prossimo appuntamento sarà l’autodromo di Spielberg, dove si disputerà il Gran Premio d’. Una delle novità principali di questoè rappresentata dal nuovo lay-out. La Remus Kurve, ovvero il tornantino in salita posto alla fine del secondo rettilineo, ha sollevato grandissime preoccupazioni relative alla sicurezza nel 2020, anno in cui non si verificò una tragedia solo per grazia ricevuta. Franco Morbidelli e Johann Zarco si toccarono a oltre 200 km/h nella leggera piega verso sinistra che porta proprio ...

SkySportMotoGP : ?? ZARCO CADE QUANDO ERA IN TESTA (-10 giri??) ? Quartararo svolge il long lap penalty ed è sesto IL LIVE ?… - bonaldo_mattia : Zarco che cade quando è nei primi 3 ? Strano, di solito non capita mai #MotoGp #BritishGp - _blaugrana_02 : RT @rompipallex: La depressione che mi viene quando mi ritrovo a guardare la motogp senza Marc Marquez a me dispiace ma non ce la faccio a… - 93ANDERVSON : Chissà quando avrò di nuovo quest'onore adesso basta si va a guardare la motogp - rompipallex : La depressione che mi viene quando mi ritrovo a guardare la motogp senza Marc Marquez a me dispiace ma non ce la faccio a godermela -