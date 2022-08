Israele | cittadino straniero rimasto ferito da un razzo

(Di domenica 7 agosto 2022) Unsarebbein seguito a un attacco di razzi su. Lo scrive il Jerusalem Post, mentre le sirene tornano a suonare a Tel Aviv. Dall'inizio dell'operazione Breaking dawn da parte delle forze militari israeliane si stima che i jihadisti islamici palestinici abbiano lanciato sucirca mille razzi. - Nella striscia di Gaza sarebbero morte 5 persone in seguito agli scontri con le forze armate israeliane che stanno proseguendo l'operazione Breaking dawn. Lo riferisce il ministro della Salute palestinese, citato dall'Afp. Intanto si attendono conferme ufficiali sull'accordo di cessate il fuoco che dovrebbe entrare in vigore tra israeliani e palestinesi.

Morti a Gaza, razzi su Israele: una sanguinosa e annunciata coazione a ripetere Il cessate il fuoco inizierà in serata. Venti membri del gruppo palestinese della Jihad islamica sono stati arrestati durante la notte dalle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania occupata ...Fonti della sicurezza egiziana riferiscono della disponibilità israeliana a interrompere l'operazione militare. Intanto una fonte della Jihad islamica afferma che sono in corso colloqui per la tregua ...